Частный дом обрушился из-за взрыва в Актюбинской области: есть пострадавшие

Пострадали семь человек, в том числе трое детей.

В Актюбинской области в результате взрыва в частном доме пострадали семь человек, в том числе трое детей, сообщает zakon.kz.

11 апреля примерно в 16:00 в одноэтажном частном жилом доме села Акжар Хромтауского района, по предварительным данным, произошел хлопок, который привел к обрушению веранды. (...) В результате чрезвычайного происшествия в больницу Хромтау были доставлены семь человек, из них трое - дети. Состояние пострадавших - средней степени тяжести. На данный момент осматриваются врачами. пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Подробнее о состоянии пострадавших рассказали порталу "Мой город" в Хромтауской райбольнице.

У всех ожоги. Взорвался не газ. Какое-то белое вещество. Кто-то его занес домой, толком пострадавшие ничего не говорят. Две женщины в реанимации, остальные, в том числе дети, с ожогами находятся в отделении, - сообщили в медучреждении.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В случае пожара немедленно звоните по телефонам 101, 112.

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