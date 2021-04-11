"Ханституция": референдум в Кыргызстане признан состоявшимся

Явка избирателей превысила 30%.

Конституционный референдум в Кыргызстане автоматически признан состоявшимся. Согласно данным ЦИК страны, явка избирателей превысила 30%, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, в настоящий момент, согласно данным с 82% автоматических считывающих урн, явка избирателей на референдуме составляет 31%.

Инициатором изменения Конституции КР выступал победивший на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года Садыр Жапаров. Предложенный им вариант конституции называют Ханституцией. Новый основной закон делает из Кыргызстана суперпрезидентскую страну.

Разработкой поправок в конституцию занималось специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. Критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривали же проект конституции депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти.

В проекте новой конституции, вынесенной на референдум, предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства. Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.

Референдум признают состоявшимся, если на участки придут не менее 30% граждан от общего числа избирателей. После обработки 82% бюллетеней за новый вариант конституции проголосовали более 78% граждан.

На выборах в местные советы, которые также проходят 11 апреля, за места в советах 420 сельских округов и 28 городов борются более 20 тыс. человек. Порога явки на выборах в органы местного самоуправления по закону нет.

Предварительные итоги голосования будут известны уже вечером 11 апреля. Окончательные цифры ЦИК должен огласить не позднее 16 мая.

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