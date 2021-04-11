Авария произошла на ядерном объекте в Иране

Вице-президент страны считает, что авария произошла в результате теракта.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на объекте в Натанзе (город в центральном Иране) была зафиксирована авария в распределительной электросети, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По его словам, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Вице-президент Ирана, руководитель ОАЭИ Али Акбар Салехи заявил, что авария в распределительной электросети на ядерном объекте произошла в результате террористического акта.

Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма, - цитирует его агентство Fars.

Он отметил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.

Сегодняшние действия в отношении центра по обогащению [урана] в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса, - заявил Салехи.

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