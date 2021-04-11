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Прекращено уголовное дело, связанное с авиакомпанией SCAT

Фото: liter.kz 11 апреля 2021, 22:17

Дело прекращено 25 марта за отсутствием состава преступления.

Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело, связанное с авиакомпанией SCAT, сообщает zakon.kz.

Генеральной прокуратурой рассмотрены жалобы на необоснованное досудебное расследование, в отношении работников АО "Авиакомпания "SCAT", длившееся более года. В ходе расследования в компании проведено два аудита, в результате которых существенных нарушений не выявлено. пресс-служба авиакомпании

Отмечается, что 25 марта уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры 25 марта уголовное дело в отношении работников АО по факту хищения денежных средств (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК) прекращено в порядке статьи 35 части 1 пункта 2 Уголовно-процессуального кодекса (за отсутствием состава преступления). С принятым решением надзирающая прокуратура согласилась, - отметили в пресс-службе SCAT.

4 февраля стало известно, что генпрокуратура ведет расследование уголовного дела, связанного с авиакомпанией SCAT.

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