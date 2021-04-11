Выделял ли Минсельхоз 2,6 млрд, чтобы удержать цены на хлеб

В ведомстве отметили, что "вопрос о дефиците зерна не стоит".

Новости о выделении средств для стабилизации цен на хлеб в Министерстве сельского хозяйства РК назвали преждевременными, сообщает zakon.kz.

Ряд казахстанских СМИ опубликовал ошибочные сообщения о выделении из резерва Правительства 2,6 млрд тенге для стабилизации цен на хлеб. В новостях данная информация представлена как свершившийся факт. пресс-служба МСХ РК

В этой связи Минсельхоз опубликовал пояснение к проекту соответствующего постановления.

Действительно такой проект разработан министерством и проходит процедуру обсуждения. То есть проект не принят, а пока лишь вынесен на широкое обсуждение. Данный проект разработан в целях реализации Дорожной карты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, одобренной на заседании Правительства РК 11 марта 2021 года, - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ведомстве, "вопрос о дефиците зерна не стоит".

Как и отмечалось ранее, урожай 2020 года позволяет полностью обеспечить страну зерном и направить часть на экспорт. Другой вопрос – цена зерна. Традиционно стоимость на внутреннем рынке формируется исходя из экспортных цен. Как правильно отмечено в самих СМИ, сейчас на этих экспортных рынках наблюдается повышенный спрос на зерно, - пояснили в МСХ.

В Минсельхозе заверили, что "в настоящий момент цена зерна на внутреннем рынке стабильна, но до получения массового урожая зерновых в Казахстане остается еще пять месяцев, которые, обычно, являются самыми ажиотажными". Поэтому, как подчеркнули в ведомстве, "специалисты не исключают рост цен в предстоящий период на внешних и, как следствие, внутреннем рынках".

Казахстан должен подготовиться к такому варианту развития событий и предусмотреть меры для стабилизации цен на "социальный хлеб". Необходимо понимать, что при высокой цене на муку хлебопекарным предприятиям будет сложно поддерживать текущую цену на социально значимую продукцию, - отмечается в сообщении.

Как пояснили в МСХ, "именно для этого нужны такие меры, как возмещение затрат на транспортировку".

В части же недостаточности производства речь идет как раз об отдаленных от зерносеющих регионов областях. В Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях производится пшеница, которая по своим качественным характеристикам не обеспечивает хлебопекарные свойства муки. Поэтому собственное производство в этих регионах не способно обеспечить потребность населения в хлебе, - сообщили в ведомстве.

Также в Минсельхозе подчеркнули, что существующие процедуры согласования и принятия нормативных правовых актов занимают определенное время, при этом только обсуждение на портале "Открытые НПА" должно проводиться не менее 11 календарных дней. Поэтому такая работа проводится заблаговременно.

Таким образом, в случае значительного повышения цен на зерно на внутреннем рынке, у Правительства будет возможность принятия оперативных мер по стабилизации цен на социально значимые продтовары, в том числе в виде механизма возмещения транспортных затрат на перевозку зерна в западные и южные регионы, - добавили в МСХ.

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