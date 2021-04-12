Кардиолог рассказал, как человеку без медицинского образования можно самостоятельно измерить пульс.

Практикующий в больнице Маунт-Элизабет-Новена в Сингапуре кардиолог Лесли Тэй объяснил, о каких болезнях может рассказать пульс, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Он рассказал, как человеку без медицинского образования можно самостоятельно измерить пульс.

Как измерить пульс

По словам кардиолога, указательный и средний пальцы необходимо прислонить к шее сбоку от трахеи. В качестве альтернативы можно поместить два пальца между костью и сухожилием над лучевой артерией, которая расположена на стороне большого пальца запястья.

Когда вы почувствуете свой пульс, подсчитайте количество ударов за 15 секунд. Умножьте это число на четыре, чтобы вычислить количество ударов в минуту, - посоветовал Тэй.

Что такое нормальная частота сердечных сокращений?

Нормальная частота сердечных сокращений в состоянии покоя для детей старшего возраста и взрослых (в возрасте 10 лет и старше) составляет 60-100 ударов в минуту. Дети (в возрасте 5-6 лет) имеют нормальную частоту сердечных сокращений в состоянии покоя 75-115 ударов в минуту. Вполне естественно, как подчеркнул медик, что частота сердечных сокращений постепенно замедляется в ближе к подростковому возрасту.

Для сравнения: норма для ребенка от 1 до 10 месяцев составляет 80-169 ударов в минуту; после 18 лет нормальной частотой пульса называют диапазон от 55 до 80 ударов в минуту.

Сердце бьется слишком быстро

Врачи называют такое состояние тахикардией. Часто пульс заметно повышается после физической нагрузки, из-за высокой температуры или стресса. Во время эпизода тахикардии сердце бьется не менее 100 ударов в минуту и может достигать 300 ударов в минуту. Эти эпизоды могут начаться и закончиться быстро, и человек порой не замечает никаких симптомов.

Однако состояние становится проблемой, когда это происходит часто, длится слишком долго или вызывает такие симптомы, как головокружение, одышка, обмороки, боль или стеснение в груди.

Быстрый ритм сердца в состоянии покоя может указывать на начало и прогрессирование заболевания сердца, - предупредил Тэй.

Сердце бьется слишком медленно

Когда сердце в состоянии покоя бьется очень медленно, врачи называют это брадикардией. Для большинства людей частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 60-100 ударов в минуту. Если сердце бьется менее 60 раз в минуту – это не норма, пояснил кардиолог.

По словам медика, брадикардия может быть вызвана изменениями в сердце в результате старения, сердечных заболеваний (например, ишемической болезни сердца или инфаркта), проблем с щитовидной железой или потребления лекарств для лечения проблем с сердцем или гипертонии.

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