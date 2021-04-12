Сын Елизаветы II рассказал о ее состоянии после смерти мужа

По его словам, уход из жизни принца Филиппа "оставил огромную пустоту в ее жизни".

Смерть принца Филиппа "оставила пустоту" в жизни его супруги - королевы Великобритании Елизаветы II, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил второй сын королевской четы, герцог Йоркский Эндрю.

Мы потеряли дедушку нации. <...> Королева, как вы догадываетесь, невероятно стойкий человек. Она сказала, что уход из жизни [принца Филиппа] оставил огромную пустоту в ее жизни. Однако мы, как семья, как близкие люди, будем рядом, чтобы оказать ей необходимую поддержку, - рассказал он в эфире британского телевидения после посещения воскресной службы в королевской часовне всех святых в Большом Виндзорском парке.

По словам младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа - графа Уэссекского Эдварда, члены королевской семьи были тронуты реакцией по всему миру на смерть герцога Эдинбургского.

Известие о его смерти стало шоком. Как бы мы ни пытались подготовить себя к чему-то подобному, это все равно стало ужасным потрясением. Мы по-прежнему не можем свыкнуться с этим очень печальным фактом. Однако я должен сказать, что мы получили невероятные сообщения от людей по всему миру о том, как много он значил для них. Мы высоко ценим такую реакцию, - сказал принц Эдвард.

Герцог Эдинбургский Филипп умер утром 9 апреля в возрасте 99 лет. За 73 года брака с королевой Елизаветой II у пары родились четыре ребенка - принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. До 2017 года, когда принц-консорт отошел от исполнения королевских обязанностей, он был патроном 785 организаций, выступил с 5496 речами и принял участие в 22 219 мероприятиях в сольном качестве, то есть не считая тех, где он был вместе с монархом.

Похороны принца Филиппа назначены на 17 апреля. Из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией они пройдут в узком семейном кругу на территории Виндзорского замка. До момента похорон в Великобритании действует общенациональный траур.

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В середине марта этого года стало известно, что супруг королевы выписался из больницы, где провел месяц. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что он был выписан "после лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни". В заявлении подчеркивалось, что госпитализация супруга королевы не имеет отношения к пандемии COVID-19.

Принцу было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.

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