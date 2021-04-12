Ангела Меркель отменила запись на прививку от COVID-19

Причина - заседание руководства "Христианско-демократического союза", на котором должна была присутствовать канцлер.

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, передает zakon.kz.

По данным Лента.ру, прививка была запланирована на 11 апреля.

Отмечается, что причина - заседание руководства "Христианско-демократического союза" (правящая в ФРГ партия), на котором должна была присутствовать Меркель.

По данным таблоида Bild, прививку канцлеру должны были делать в медцентре, организованном на территории бывшего аэропорта Берлин-Темпельхоф. Использовать планировалось вакцину британско-шведской фирмы AstraZeneca.

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Ранее глава немецкого правительства отказалась вакцинироваться от коронавируса в особом порядке без очереди.

30 марта в Германии зафиксировали более 30 случаев тромбоза в мозгу у привившихся вакциной от коронавируса Vaxzevria (компании AstraZeneca). Из них девять человек скончались.

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