Экипаж самолета со 190 пассажирами сообщил о разгерметизации кабины

Самолет вылетел из Сочи в Санкт-Петербург.

Экипаж самолета авиакомпании Azur Air, вылетевшего из Сочи в Санкт-Петербург, сообщил о разгерметизации кабины и принял решение о возвращении в аэропорт отправления, передает zakon.kz.

После взлета по маршруту Сочи - Пулково [экипаж] сообщил о разгерметизации кабины. Ожидаемое время: 22:05 мск в аэропорту Сочи, - сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла, отметив, что на борту находятся 190 пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет вылетел в 20:49 мск (23:49 по времени Нур-Султана). Рейс выполняется на самолете Boeing 737-8.

Позднее представитель пресс-службы авиаузла сообщил, что самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Посадка благополучно в 22:24 мск (01:24 по времени Нур-Султана), - сказал он.

По словам представителя перевозчика в аэропорту Сочи, пассажиры будут доставлены в Петербург новым бортом.

Будет оформляться новый борт, - сказал представитель авиакомпании.

Он отметил, что вылет в Санкт-Петербург будет выполнен в самое ближайшее время.

Также представитель перевозчика добавил, что причины возвращения самолета в Сочи будут установлены после посадки.

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