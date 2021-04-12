Внуки боевых товарищей-фронтовиков с известного фото встретились в Нур-Султане

Казах Мухтар Кайшатаев и ненец Иван Яптик были боевыми товарищами.

В Нур-Султане встретились внуки боевых товарищей-фронтовиков с известного фото, сообщает zakon.kz.

Об этом написали на сайте коллективного блога, который наполняют новостями сами пользователи.

История началась 77 лет назад, с совместного фото с фронта с подписью на память: "Боевые друзья - ненец Иван Яптик и казах Мухтар Кайшатаев читают письмо из Казахстана".

Казах Мухтар Кайшатаев и ненец Иван Яптик были боевыми товарищами. Они пообещали друг-другу после войны обязательно встретиться, но этому обещанию не суждено было сбыться - они оба погибли в 1945 году.

И вот спустя 77 лет в одной из карагандинских газет была опубликована эта фотография, благодаря которой удалось найти внуков солдат на фото.

Внука Мухтара Кайшатаева удалось установить сразу же - им оказался замначальника областного военкомата - подполковник Мухтар Кайшатаев. А спустя некоторое время, получилось найти внучатого племянника Ивана Яптика - Анатолия.

Планирование и организация поездки длились несколько месяцев. И в начале апреля долгожданная встреча произошла Нур-Султане, а затем переместилась в Семей (на родину Мухтара Кайшатаева).

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