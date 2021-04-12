Казахстанец Гойти Дазаев проиграл нокаутом россиянину в бою за титул чемпиона Fight Nights

На кону стоял пояс чемпиона Fight Nights в полусреднем весе.

Казахстанский боец Гойти Дазаев (10-2-1) сразился с россиянином Дмитрием Бикревым (12-3) в главном бою турнира AMC Fight Nights 100, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бикрев подошел к этому бою в статусе чемпиона Fight Nights в полусреднем весе, Дазаев — в статусе претендента. Этот поединок был запланирован на пять раундов и завершился досрочной победой Бикрева — техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом, Дмитрий Бикрев одержал тринадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил свой титул. Гойти Дазаев потерпел третье поражение.

Для Дазаева это был первый бой в 2021 году — до этого в последний раз он выходил в клетку в сентябре.

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