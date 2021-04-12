Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В Казахстане выявили более 271 тысячи случаев коронавируса

Фото: pixabay 12 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 271 809 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 41689 (+610),
  • в городе Нур-Султан – 35990 (+389),
  • в ВКО – 23352 (+33),
  • в Павлодарской области – 19523 (+48),
  • в Атырауской области – 19982 (+110),
  • в Карагандинской области – 19301 (+205),
  • в Акмолинской области – 16208 (+108),
  • в ЗКО – 16385 (+118),
  • в Алматинской области – 16872 (+283),
  • в Костанайской области – 14192 (+31),
  • в СКО – 13359 (+36),
  • в городе Шымкенте – 7610 (+53),
  • в Жамбылской области – 6792 (+53),
  • в Актюбинской области – 6709 (+105),
  • в Туркестанской области – 4712 (+27),
  • в Мангистауской области – 4726 (+37),
  • в Кызылординской области – 4407 (+35).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 608 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 124,
  • в городе Шымкенте - 1,
  • в Акмолинской области - 33,
  • в Актюбинской области - 6,
  • в Алматинской области - 195,
  • в Атырауской области - 29,
  • в ВКО - 39,
  • в ЗКО - 32,
  • в Карагандинской области - 82,
  • в Кызылординской области - 14,
  • в Павлодарской области - 31,
  • в СКО - 15,
  • в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели 234 665 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬1
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Экс-футболист лондонского "Арсенала" заявил, что хочет сняться в порно с 20 татарками
Как справиться метеозависимым в период магнитных бурь