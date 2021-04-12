В Казахстане выявили более 271 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 271 809 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 41689 (+610),
- в городе Нур-Султан – 35990 (+389),
- в ВКО – 23352 (+33),
- в Павлодарской области – 19523 (+48),
- в Атырауской области – 19982 (+110),
- в Карагандинской области – 19301 (+205),
- в Акмолинской области – 16208 (+108),
- в ЗКО – 16385 (+118),
- в Алматинской области – 16872 (+283),
- в Костанайской области – 14192 (+31),
- в СКО – 13359 (+36),
- в городе Шымкенте – 7610 (+53),
- в Жамбылской области – 6792 (+53),
- в Актюбинской области – 6709 (+105),
- в Туркестанской области – 4712 (+27),
- в Мангистауской области – 4726 (+37),
- в Кызылординской области – 4407 (+35).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 608 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 124,
- в городе Шымкенте - 1,
- в Акмолинской области - 33,
- в Актюбинской области - 6,
- в Алматинской области - 195,
- в Атырауской области - 29,
- в ВКО - 39,
- в ЗКО - 32,
- в Карагандинской области - 82,
- в Кызылординской области - 14,
- в Павлодарской области - 31,
- в СКО - 15,
- в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровели 234 665 человек от COVID-19
⠀
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!