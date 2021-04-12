В Казахстане выявили более 271 тысячи случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 271 809 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 41689 (+610),

в городе Нур-Султан – 35990 (+389),

в ВКО – 23352 (+33),

в Павлодарской области – 19523 (+48),

в Атырауской области – 19982 (+110),

в Карагандинской области – 19301 (+205),

в Акмолинской области – 16208 (+108),

в ЗКО – 16385 (+118),

в Алматинской области – 16872 (+283),

в Костанайской области – 14192 (+31),

в СКО – 13359 (+36),

в городе Шымкенте – 7610 (+53),

в Жамбылской области – 6792 (+53),

в Актюбинской области – 6709 (+105),

в Туркестанской области – 4712 (+27),

в Мангистауской области – 4726 (+37),

в Кызылординской области – 4407 (+35).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 608 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 124,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 33,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 195,

в Атырауской области - 29,

в ВКО - 39,

в ЗКО - 32,

в Карагандинской области - 82,

в Кызылординской области - 14,

в Павлодарской области - 31,

в СКО - 15,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели 234 665 человек от COVID-19

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