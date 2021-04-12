Итоги выборов в Кыргызстане: наблюдатели зафиксировали 101 нарушение

Из них 65 были зафиксированы в столице Кыргызстана.

Наблюдатели ОФ "Общее дело" зафиксировали 101 нарушение в день голосования на выборах в Кыргызстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Из них 65 были зафиксированы в столице и еще 36 в городе Ош.

Ущемление прав наблюдателя зафиксировано на участках № 5301 в Оше и 1332, 1343, 1028 в Бишкеке. Не было пересчета полученных бюллетеней в УИК № 1343, 1115, 1303, 1228 в Бишкеке и 5323 в Оше.

Жеребьевка не была проведена в соответствии с законодательством в УИК № 1241, 1343, 1351, 1206, 1035, 1152 в Бишкеке и 5559 в Оше.

Агитация в день голосования проводилась на участках № 5290, 5300, 5288, 5285, 5288, 5295, 5283 в Оше и 1334 и 1314 в Бишкеке.

Нарушение тайны голосования было на участках № 1029, 1048, 1051, 1111, 1150, 1151, 1206, 1333, 1327, 1322 (Бишкек), 5295, 5288, 5300, 5559, 5913, 5557 (Ош).

Фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня была замечена в УИК № 1305, 1050, 5283 (Ош), 1039, 1133, 1158, 1128, 1007 в Бишкеке.

Запугивание, угрозы, давление, насилие в отношении наблюдателя были на двух участках — № 5913 и 5553 в Оше и 1332 в Бишкеке.

Голосование без прохождения идентификации (без предъявления паспорта и прохождения всей процедуры идентификации) отмечено на участках № 1333 и 1221 в Бишкеке.

Количество бюллетеней в ящике для голосования превышает количество подписей избирателей в журнале регистрации в УИК № 1157 в Бишкеке и 5300 в Оше.

Неиспользованные бюллетени не были пересчитаны и погашены в УИК № 1113. Подкуп избирателей зафиксировали на участках № 5313, 5313, 5905, 5559 в Оше и 1018, 1011, 1312 в Бишкеке.

Незаконное прекращение или приостановление процесса голосования в УИК № 5283 в Оше.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!