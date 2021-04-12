Рост заболеваемости отмечается почти во всех регионах - Цой

57% летальных случаев приходится на Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что на протяжении 12 дней страна находится в "красной" зоне. Также в "красной" зоне восемь регионов - города Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская, Акмолинская, Карагандинская, Актюбинская области. В "желтой" зоне семь регионов - Шымкент, Северо-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, Костанайская и Павлодарская области. В "зеленой" зоне лишь Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

В апреле текущего года отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев КВИ по сравнению с аналогичным периодом марта. Отмечается рост заболеваемости в три раза. В сутки регистрируется до 2 800 больных. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Казахстана, за исключением Костанайской и Туркестанской областей. При этом 61% заболеваемости по стране приходится на три региона - Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Наряду с ростом заболеваемости отмечается рост летальных случаев. Так, в марте по сравнению с февралем число умерших от КВИ выросло в 1,4 раза. При этом 57% летальных случаев приходится на три региона - Нур-Султан, Алматы, Алматинскую область.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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