Мамин дал поручения по стабилизации эпидситуации

Восемь регионов Казахстана вошли в "красную" зону.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин дал поручения министерствам и акиматам по стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент zakon.kz.

Мы видим, что ситуация с пандемией остается сложной. Уже восемь регионов вошли в "красную" зону. Занятость больничных коек составляет 41%, реанимационных - 27%. Индекс репродуктивности вируса - 1,15%. Министерству здравоохранения и акиматам необходимо обеспечить полную готовность коечного фонда. Этот вопрос у всех руководителей госорганов и акимов должен быть на особом контроле, - сказал Аскар Мамин на заседании правительства.

Премьер-министр поручил акимам принимать оперативные ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации. Все лечебные учреждения обеспечить необходимым объемом лекарственных средств и медицинскими изделиями. В регионах усилить соблюдение санитарных норм и масочного режима.

Необходимо четко придерживаться графика вакцинации. По плану мы должны обеспечить прививками по 2 млн человек в апреле, а также в мае и июне. Поэтому Министерству здравоохранения и акиматам поручаю обеспечить доступность вакцинации с использованием общественных мест, в том числе торговых центров, - добавил он.

Также Министерству здравоохранения совместно с Министерством информации и акиматами было поручено продолжить разъяснительную работу для населения о важности вакцинации.

Общество должно понимать, что только соблюдение санитарных норм и вакцинация позволят остановить распространение пандемии и обеспечить рост экономики, - сказал Мамин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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