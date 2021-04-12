Врач раскрыла причину быстро стареющей кожи

Пациентке теперь придется вернуть в рацион мясо и исключить некоторые БАДы.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о печальных последствиях отказа от красного мяса и ухода в вегетарианство, передает zakon.kz.

В своем Instagram врач написала об одной молодой женщине, которая обратилась к ней с жалобами на быстро стареющую, морщинистую кожу.

Я внимательно изучила кожу пациентки — действительно, очень морщинистая, не по возрасту — и спросила, употребляет ли она животный белок. Оказалось, что мясо она не ест уже много лет, - написала Павлова.

По ее словам, отказа от животного белка хватает для потери хорошего вида кожи. Пациентке теперь придется вернуть в рацион мясо и исключить некоторые БАДы.

Врач пишет, что сбалансированное питание, физическая активность и соблюдение суточных ритмов поможет сохранить здоровье в целом, и красивую кожу, в частности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!