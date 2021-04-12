ВВП Казахстана на начало года составил минус 1,6%

Отмечается ускорение темпов роста в отраслях обрабатывающей промышленности.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев рассказал об итогах социально-экономического развития Казахстана за январь-март 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

По итогам первого квартала текущего года наблюдается улучшение макроэкономических показателей.

В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 7,9%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 34%. Годовая инфляция замедлилась до 7%, - сообщил Асет Иргалиев на заседании правительства.

По его словам, большинство отраслей реального сектора показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,9%.

Темп роста ВВП улучшился с минус 2,9% в январе-феврале текущего года до минус 1,6% в январе-марте. Отмечается ускорение темпов роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Динамичный рост был зафиксирован в машиностроении на 21,8%, в том числе в автомобилестроении на 20,7%, - отметил глава МНЭ.

Также улучшились показатели по производству строительных материалов - на 30,1%, продукции химической промышленности - на 14,2%, пластмассовых изделий - на 22,3%, одежды - на 25,8%, мебели - на 19,2%, фармацевтики - на 9,1%. В обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение, рост составил 7,5%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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