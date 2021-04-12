Разложили по полочкам: Что мешает строительной отрасли Павлодарской области?

Всего лишь 3% от 958 строительных компаний и 6% от 283 проектных организаций области соответствуют всем требованиям отрасли.

Качество строительства плотно поселилось в информационной повестке Павлодарской области. К примеру, уже почти месяц журналисты следят за развитием событий вокруг новостроек в двух микрорайонах Павлодара. В марте с проверкой там был аким области Абылкаир Скаков. Он указал на кривую стяжку полов, хлипкие двери, осыпающуюся штукатуру и другое. Строители стали спешно устранять недостатки, будущие новоселы – разоблачать их в соцсетях, а журналисты – тщательно фиксировать все на страницах своих изданий.

Тем временем Скаков решил дойти до сути вещей и поручил провести глубокий анализ проблем строительной сферы региона. Результаты огласили на большом совещании в облакимате. Собрались все – от ветеранов отрасли до "проблемных" подрядчиков.

Итак, почему в строительстве Павлодарской области есть проблемы?

Во-первых, ревизия показала, что всего лишь 3% от 958 строительных компаний и 6% от 283 проектных организаций области соответствуют всем требованиям отрасли. То есть у них есть необходимые специалисты, производственные базы, они вовремя сдают объекты. Остальные 97% и 94% – это те, с кем в местном градостроительном контроле не советуют "выстраивать надежные отношения". Другими словами, на рынке много недобросовестных компаний, которые в том числе "делают дополнительные декларации" для победы в тендерах. Это подтвердили в департаменте внутреннего госаудита.

Второе – это дефицит кадров. Не хватает инженеров-гидротехников, инженеров теплоснабжения и многих других. А ведь местный вуз – бывший индустриальный институт – некогда был кузницей профильных кадров. Сейчас в области работает программа "Сильный вуз – сильный регион", сотрудничество по ней наладили представители управления строительства и факультета инженерии. Вводят дуальное обучение, внедряют студенческую практику на стройобъектах и т.д.

Третье. Как выразился глава управления градостроительного и земельного контроля, в области "зациклились" на кирпичном строительстве. Между тем в регионе дефицит кирпича и нехватка специалистов, работающих с ним. Так, местные чиновники предложили вводить альтернативные технологии строительства, успешно применяемые в других регионах: использование сборно-панельных изделий, монолитно-каркасное исполнение и комбинированное возведение. В Павлодарской области сейчас активно работают с потенциальными инвесторами и приглашают всех заинтересованных предпринимателей. Обещают меры господдержки.

Четвертое – пласт проблем в проектировании. Достаточно будет упомянуть, что 80% разработанных проектов из-за бюрократии не доживают до своей реализации – просто-напросто истекают сроки годности.

Все это оборачивается серьезными проблемами: проекты и сметы расходятся, последние превышают планируемые суммы и т.д.

Пятое. Как же без системы госзакупок? О ее несовершенстве говорят многие. Но если сюда добавить недостаточную компетентность отдельных чиновников, нарушающих правила оформления тендерной документации, можно получить еще больше проблем. Вот пример техспецификаций по услугам технадзора: пока в других регионах расписывают требования по материальным и трудовым ресурсам, в Экибастузе и Аксу не выставляют ни одного такого критерия для претендентов на осуществление технадзора на стройплощадках жилых домов и ледовой арены.

На организациях технадзора остановились отдельно. Демпинг с их стороны, как выяснилось, часто приводит к сотрудничеству с … подрядчиками. Да-да, именно с теми, кого технадзор должен контролировать. В компаниях технадзора могут пользоваться транспортом, оборудованием и другими средствами подрядчиков. Какая тут объективность? И это шестой пункт.

Седьмое – проблема субподряда. Цепочка субподрядных организаций может растягиваться на несколько уровней. Это дополнительные риски, в том числе по срокам сдачи объектов. Плюс подрядчики часто не указывают в конкурсных заявках своих субподрядчиков и не согласовывают их с заказчиком и технадзором. Другими словами, происходит бесконтрольная передача строительно-монтажных работ субподрядчикам и "субсубподрядчикам".

Указанные проблемы вызвали много отзывов и предложений. Их включат в программу развития строительной отрасли в Павлодарской области. По поручению Абылкаира Скакова ее разработают вместе с независимыми экспертами и общественниками.

Наш строительный рынок отстал от современных технологий. И проблема даже не в ресурсах – при необходимости мы смогли бы привлечь дополнительное финансирование. Дело в неготовности строительной отрасли, ее неспособности выполнить те или иные объемы. Есть риски. Нам необходимо разработать Дорожную карту развития строительной отрасли. Это позволит стабилизировать ситуацию, дать новый импульс для добросовестной конкуренции и повысить строительную культуру, – резюмировал Скаков.

Полную видеоверсию совещания смотрите здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!