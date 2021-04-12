Коронавирус в Алматы отличается тяжелым течением и высокой летальностью

Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп.

В Департаменте санэпидконтроля рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

С начала 2021 года зарегистрировано 22 568 случаев (показатель на 100 тыс. населения 1109,2), за последние сутки 709 случаев. Суточный прирост составил 1,7. Показатель заболеваемости за последние семь дней возрос с 234,8 до 241,8 при сохраняющемся репродуктивном числе R – 1,2. В апреле продолжается прогнозируемый подъем заболеваемости, динамика недельного развития эпидемии КВИ соответствует прогнозу - 4 376 случаев, фактически с 1 по 7 апреля зарегистрировано 4 340 случаев КВИ.

Причинами роста коронавирусной инфекции в Алматы, как отмечалось ранее, является прежде всего распространение мутированных штаммов COVID-19. Подъем заболеваемости совпадает с выявлением мутированных штаммов, при которых отмечается укороченный инкубационный период, поражение всех возрастных групп, включая детей до 1 года, более тяжелое течение и высокая летальность. Рост заболеваемости КВИ среди детей до 1 года достиг 64 случаев за последние семь дней апреля против 12 случаев в первой неделе марта месяца, т.е. недельная регистрация случаев КВИ среди детей до 1 года возросла в 5,3 раза, чем до распространения мутированных штаммов КВИ. За весь 2020 год среди детей до 1 года было зарегистрировано всего 165 случаев КВИ, а среди детей до 14 лет – с 107 случаев до 372, т.е. в 3,5 раза, - сообщили в ДСЭК.

За последние 14 дней отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на 1,1% среди подростков 15 – 19 лет (с 4,5 до 3,4%), среди граждан 20 – 39 лет на 3,5% (с 39,1 до 35,6%). Среди граждан 40 – 59 лет практически на 1 уровне на 1,4% (с 26,7 до 28,1%), а старше 60 лет заболеваемость возросла - на 4% (с 19,2 до 23,0%) соответственно. Данная ситуация свидетельствует о нацеленности мутированного вируса на младенческие, детские и старшие возраста (60 лет и старше).

За последние 14 дней больше всего КВИ зарегистрировано среди неработающего населения - 35% (2 967 человек) среди которых превалируют приезжие, работники различных ТОО, ИП, АО – 23% (1 977 человек), среди пенсионеров – 17% (1417 человек), школьников – 6,2% (527 случаев) и среди детей дошкольного возраста - 4% 339 случаев КВИ (283 неорганизованные дети (83,5%), посещающие детские сады 56 (16,5%), - отметили в ведомстве.

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