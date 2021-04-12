Строгие выговоры получили чиновники двух областей за рост цен на продукты

Местные исполнительные органы должны выявить проблемные вопросы и покрыть их за счет местного бюджета.

Заместители акимов Атырауской и Жамбылской областей получили строгие выговоры за необоснованный рост цен на социально значимые товары, передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост цен на продукты. Так, по состоянию на 6 апреля большего всего цены выросли в Жамбылской области - на 4,2% и Атырауской области - на 3,8%. Наименьший рост зафиксирован в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Учитывая это, первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов на заседании правительства предложил объявить выговоры заместителям акимов двух регионов, отметив, что цены на социально-значимые товары не должны повышаться.

В Атырауской и Жамбылской областях мы увидели, что идет рост цен на социально-значимые товары. Поэтому заместителям акимов этих областей надо объявить строгие выговоры. Местные исполнительные органы должны выявить проблемные вопросы и покрыть их за счет местного бюджета, - сказал Смаилов.

Предложение было поддержано премьер-министром.

Поддерживаю предложение Алихана Асхановича по наказанию в виде строгого выговора ответственных заместителей акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары, - добавил Аскар Мамин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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