Итоги экономики за первый квартал обсудили в Правительстве РК

По итогам первого квартала 2021 года положительная и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе экономики РК.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрели итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-март 2021 года, передает zakon.kz.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, ситуации в промышленности и энергетическом секторе — министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и энергетики — Нурлан Ногаев, агропромышленном комплексе — министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары — министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, развитии регионов — акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области — Женис Касымбек, Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев, Мангистауской области — Серикбай Трумов, сообщает primeminister.kz.

Так, по итогам первого квартала 2021 года положительная и устойчивая динамика отмечена в реальном секторе экономики РК.

Рост отмечен в обрабатывающей промышленности (+7,5%), строительстве (+13,1%) и сельском хозяйстве (+2,8%). Положительные темпы роста наблюдаются в машиностроении (+21,8%), в т.ч. автомобилестроении (+20,7%); фармацевтике (+9,1%); химической промышленности (+14,2%); металлургии (+2,3%), включая производство цветных металлов (+3,4%); легкой промышленности (+3,1%), в т.ч. производстве одежды (+25,8%), а также в производстве продуктов питания (+3,3%).

Премьер-министр отметил, что 1 апреля 2021 года состоялась 15-я министерская встреча ОПЕК+, на которой согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти дополнительно на 6 тыс. баррелей в сутки.

На этом фоне по результатам года будет обеспечена положительная динамика в нефтедобывающей отрасли. В топливно-энергетическом секторе рост отмечен в производстве электроэнергии (+4,4%) и добыче угля (+1%). Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 34%. Сектор услуг продолжает находиться под давлением ограничительных мер, что сдерживает его развитие. Вместе с тем высокие темпы роста отмечены в отрасли информации и связи (+9,9%).

В целом, мы видим тенденцию постепенного улучшения показателей в базовых отраслях экономики. В целях создания дополнительных условий для повышения экономической активности Правительством будет продолжена работа по реализации комплексных мер по поддержке бизнеса, — сказал Аскар Мамин.

По итогам первого квартала Алматинская и Восточно-Казахстанская области обеспечили рост социально-экономического развития по 6 из 7 основных показателей, Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент — по 5 показателям.

Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях, а также городах Нур-Султан и Алматы.

Глава Правительства поручил объявить строгий выговор ответственным заместителям акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

В целом, экономика Казахстана, несмотря на серьезное влияние глобального экономического кризиса, демонстрирует постепенное восстановление основных показателей, — сказал он.

Глава Кабмина поручил акимам регионов и руководителям госорганов обеспечить достижение плановых показателей социально-экономического развития и эффективную реализацию задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

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