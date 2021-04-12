Казахстанский актер рассказал о реабилитации после COVID-19

Он потерял форму.

Коронавирус не обошел стороной казахстанского актера Санжара Мади. Он поспешил поделиться с соотечественикам своим способом реабилитации после перенесенного заболевания, передает zakon.kz.

Санжар более 20 дней находился на карантине, но теперь пришло время восстанавливаться. В своем Instagram актер сообщил, что для восстановления сил применял витамин С, магний, кальций, масло чёрного тмина, омега 3, витамин D-3, комплекс мультивитаминов, экстракт чаги и босвелии, чай из корня Вайды, отвар Шуан Хуан Лянь, воды в день не менее 2 литров с лимоном и имбирём, аспирин. Важным для восстановления сил после перенесенного коронавируса актер считает позитивное настроение и купание в море.

К сожалению, из-за карантина немного потерял форму, но теперь есть ещё больше желания её восстановить. Главное не терять надежду и всё будет хорошо, - сообщил Санжар Мади.

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