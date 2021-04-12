О массовом задержании браконьеров рассказали в МВД РК

Назначены экспертизы.

В регионах Казахстана задержаны браконьеры и перекупщики рогов сайги, передает корреспондент zakon.kz.

С территориальными департаментами полиции Нур-Султана, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей провели спецоперацию по пресечению преступных групп, занимавшихся незаконной охотой на сайгаков и добычей их дериватов, — сообщила на брифинге представитель МВД Шугыла Турлыбек.

По ее словам, после тщательной разработки 8 и 9 апреля сотрудниками полиции были установлены и практически одновременно задержаны 11 лиц, у которых обнаружено и изъято свыше тысячи сайгачьих рогов.

Сумма предварительного ущерба, причиненного государству составила около 2 млрд тенге. Возбуждены уголовные дела по статье 339 УК РК, назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установления других соучастников и каналов сбыта рогов, — добавили на брифинге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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