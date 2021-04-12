Коллективные молитвы не будут проводиться в Алматы во время Рамадана

Сеансы проповедей будут проводиться онлайн.

В священный месяц Рамадан в мечетях Алматы не будут проводиться коллективные молитвы, сообщает zakon.kz.

На онлайн-брифинге главный имам Алматы Еркинбек Шокай рассказал о духовной практике поста, дав рекомендации по его соблюдению в период коронавируса.

В 2021 году священный месяц Рамадан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.

Первый таравих намаз состоится 12 апреля. В связи с усилением эпидемиологической обстановки в нашем городе в мечетях коллективные таравих намазы временно проводиться не будут, - сказал Шокай.

Ночь Предопределения в этом году приходится на ночь с 8-9 мая.

Сеансы проповедей, вопросов и ответов в течение месяца Рамадан будут проводиться онлайн. На все возникшие вопросы, касающиеся поста и служений будут отвечать в Колл-центре Центральной мечети по номерам 8 (727) 329 0966, 8 700 719 7622, - уточнил имам.

Также он добавил, что в рамках кампаний "Подарки благословенного Рамадана" и "Корзины ифтара" желающие могут осуществить благотворительность и доставить продуктовые корзины в дома нуждающихся семей. Акция будет проводится через волонтеров или сотрудников мечети.

Шокай сообщил, что Отдел шариата и фетв утвердил размер фитр садака.

В этом году он составит 420 тенге, что соответствует средней цене 2 килограммов муки по стране. Кроме того, для желающих выплатит фитр садака в виде изюма - 3 580 тенге и в виде фиников - 7 300 тенге.

Люди с хроническими заболеваниями и пожилые, которые не смогут держать пост могут оплатить фидия в размере - 2 500 тенге.

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