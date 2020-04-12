Рост потребления энергии – показатель необходимости инвестиций в электроэнергетику

Прогнозируемый рост объемов потребления является безусловно позитивным фактом.

О динамичном росте объемов потребления электроэнергии в Республике Казахстан рассказал эксперт в области энергетики, кандидат экономических наук Алишер Курбаналиев, передает корреспондент zakon.kz.

Алишер Курбаналиев поделился прогнозом в потреблении электроэнергии в стране, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в прошедшем году.

Все мы столкнулись с последствиями экономического спада на фоне пандемии. В электроэнергетике результатом стало снижение объемов потребления электроэнергии в прошлом году почти на 7% при наблюдавшихся до этого стабильных 3-3,5% роста за пятилетку. Однако, с этого года системный оператор Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан позитивно оценивает объемы потребления и прогнозирует до 2027 года неизменный средний ежегодный рост в 4%. Это безусловный сигнал об "оздоровлении" экономики и восстановлении активности производственных мощностей. Как следствие этого неизбежно будет восстанавливаться и деловая активность в сфере малого и среднего бизнеса, а также благосостояние населения, на долю которого приходится также заметная часть потребляемой электроэнергии, - отметил он.

Отдельно эксперт отметил, что вместе с ростом потребления электроэнергии возникают новые вызовы для отечественных энергетиков.

Разумеется, прогнозируемый рост объемов потребления является безусловно позитивным фактом. Однако, стоит учитывать, что для покрытия данного роста в энергетике всегда должен присутствовать так называемый запас или резерв производственных мощностей электрических станций. Иными словами, количество доступных мегаватт станций должно априори превышать планируемый ежегодный рост экономики. Эта задача планирования энергетики в любой стране мира решается путем заблаговременного создания условий в отрасли для привлечения необходимого объема инвестиций. Так прогнозный баланс электрической мощности показывает дефицит производственных мощностей в Казахстане уже с 2023 года. До этого момента государству предстоит решить, каким образом повысить инвестиционную активность, чтобы не допустить негативного сценария, а именно невозможности покрыть будущую потребность в электроэнергии, - добавил Алишер Курбаналиев.

Также корреспондент поинтересовался у эксперта, откуда должен быть обеспечен приток данных инвестиций, и куда он будет направлен.

Безусловно, для любых инвестиций необходим источник. В разных странах мира, данная задача решается по-разному, в зависимости от сложившейся модели рынка. В случае нашего конкурентного рынка электроэнергии источником инвестиций является доход, получаемый с самого рынка. Чем выше доход, тем больше возможностей для инвестиций. Государство на сегодня, как раз и решает эту задачу, как обеспечить для станций возможность получения справедливого дохода, достаточного как для покрытия ежегодно растущих производственных затрат, так и для осуществления тех самых инвестиционных мероприятий, - сказал эксперт.

В свою очередь сами инвестиции традиционно направляются на две основные задачи: поддержание действующих производственных мощностей и создание новых.

По его словам, на сегодняшний день основной объем средств требуется именно для поддержания действующих объектов, т.е. проведения плановых ремонтов, обновления оборудования, замены и перевооружения. Именно благодаря данным мероприятиям, энергетики поддерживают сегодня качественное и надежное энергоснабжение наших предприятий и населения.

Как мы поняли из прогнозов системного оператора, назревает необходимость в наличии новых мощностей: новых станций и расширения действующих. По ряду причин особо остро стоит вопрос строительства новых генерирующих источников, капитальные затраты на которые в разы превышают затраты на расширение действующих станций. Опять же данные затраты в сложившихся реалиях не могут быть получены нигде, кроме как со всего рынка. Поэтому необходимо отдавать себе отчет, что если мы хотим продолжать также стабильно получать электроэнергию для наших нужд, нужно быть готовым к инвестиционным изменениям в секторе генерации электроэнергии, - заключил эксперт.

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