Parimatch Tech приглашает на хакатон с призовым фондом 6000$

Участвовать в USGH могут участвовать как одиночные участники, так и команды от 2 до 5 человек.

C 23 по 25 апреля в Средней Азии пройдет Universal Sports & Games Hackathon.

Этот онлайн-хакатон объединит продакт-менеджеров, разработчиков приложений, бизнес, web и data-аналитиков для выявления лучших идей в игровой и спортивной индустрии. В хакатоне смогу принять участие все желающие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.

ИТ-компания Parimatch Tech — организатор хакатора. Это R&D центр международной компании Parimatch и разработчик технологических решений в области Gaming & Entertainment. В прошлом году на USGH в Украине организаторам удалось собрать 111 идей от 416 участников из 9 стран.

Формат хакатона

Участвовать в USGH могут участвовать как одиночные участники, так и команды от 2 до 5 человек.

С 23 апреля в течение 48 часов в режиме онлайн участники будут предлагать свои идеи и показывать их реализацию или разрабатывать решение кейсов или, так называемых challenge. Во время хакатона участники смогут получить совет опытных менторов из числа сотрудников Parimatch Tech и компаний-друзей бренда.

Направления для идей:

● управление вниманием игрока;

● геймификация;

● как из приложения по беттингу сделать SuperApp?

● онбординг игроков из оффлайн-беттинга в онлайн;

● персонализация.

Челленджи:

● UI/UX пополнения счета игроком;

● способы удержания пользователя на сайте;

● onboarding;

● KYC;

● персонализация;

● анализ конкурентов;

● улучшение навигации.

25 апреля будут определены полуфиналисты, финалисты и победитель проекта.

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