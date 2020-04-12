Parimatch Tech приглашает на хакатон с призовым фондом 6000$

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Участвовать в USGH могут участвовать как одиночные участники, так и команды от 2 до 5 человек.
C 23 по 25 апреля в Средней Азии пройдет Universal Sports & Games Hackathon.
Этот онлайн-хакатон объединит продакт-менеджеров, разработчиков приложений, бизнес, web и data-аналитиков для выявления лучших идей в игровой и спортивной индустрии. В хакатоне смогу принять участие все желающие из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана.
ИТ-компания Parimatch Tech — организатор хакатора. Это R&D центр международной компании Parimatch и разработчик технологических решений в области Gaming & Entertainment. В прошлом году на USGH в Украине организаторам удалось собрать 111 идей от 416 участников из 9 стран.
Формат хакатона
Участвовать в USGH могут участвовать как одиночные участники, так и команды от 2 до 5 человек.
С 23 апреля в течение 48 часов в режиме онлайн участники будут предлагать свои идеи и показывать их реализацию или разрабатывать решение кейсов или, так называемых challenge. Во время хакатона участники смогут получить совет опытных менторов из числа сотрудников Parimatch Tech и компаний-друзей бренда.
Направления для идей:
● управление вниманием игрока;
● геймификация;
● как из приложения по беттингу сделать SuperApp?
● онбординг игроков из оффлайн-беттинга в онлайн;
● персонализация.
Челленджи:
● UI/UX пополнения счета игроком;
● способы удержания пользователя на сайте;
● onboarding;
● KYC;
● персонализация;
● анализ конкурентов;
● улучшение навигации.
25 апреля будут определены полуфиналисты, финалисты и победитель проекта.
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