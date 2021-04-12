Manizha объяснила смысл своей песни для "Евровидения" 

"Евровидение-2021" пройдет в нидерландском Роттердаме.

Певица Manizha объяснила смысл песни, с которой представит Россию на "Евровидение-2021", сообщает zakon.kz.

По ее словам, саркастичная лирика песни "Russian Woman" вдохновлена опытом общения с людьми, которые советуют ей похудеть или часто спрашивают, почему у нее в 30 лет нет детей.

Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери, — заявила она The Guardian.

Также в словах песни есть намеки и на более тяжелые переживания.

В марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала текст песни Russian Woman, которую певица Manizha представит на "Евровидении". Парламентарий назвала композицию "бредом", а также поручила выяснить, как проходило голосование по отбору номера для участия исполнителя в конкурсе от России.

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Широкую известность ей принесла публикация авторских музыкальных видео и каверов в Instagram. Помимо музыкальной деятельности Manizha борется с домашним насилием. С 2019 года певицы является амбассадором фонда "Подари жизнь", с 2020-го — послом доброй воли ООН по делам беженцев. "Евровидение-2021" пройдет в нидерландском Роттердаме. Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал — 22 мая.

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