Пик вызовов Скорой помощи был на прошлой неделе - Управздрав

Вызовов за сутки было более 2500.

Пик вызовов Скорой помощи пришелся на период с 5 по 11 апреля. Об этом сообщила представитель Управления здравоохранения Алматы Светлана Султангазиева, передает zakon.kz.

На прошлой неделе у нас количество зараженных было более 700, на этой неделе - сегодня буквально первый день - у нас 610 случаев. Пик вызовов Скорой помощи был на прошлой неделе, вызовов за сутки было более 2500. На вчерашний день количество вызовов где-то 1900 было всего. В принципе на сегодняшний день Скорая помощь справляется. Одновременно поликлиники обслуживают вызовы четвертой категории сложности, ежедневно примерно 400-500 вызовов обслуживают поликлиники, - рассказала она.

Алматы бьет рекорды по суточному приросту заболевших коронавирусом. Накануне в городе зарегистрировали 610 случаев. Это самое большое количество заболевших в стране.

В начале апреля в Алматы стали вакцинировать всех желающих от коронавирусной инфекции. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая может начаться 13 апреля.

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