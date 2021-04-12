"Мамаша, стойте, я свой". Как Гагарина встретили на земле

Девочка, первая встретившая Гагарина

Жительница Астраханской области Маргарита Нурсканова (настоящее имя Румия) вспомнила, как 60 лет назад первой встретила Юрия Гагарина, вернувшегося из космоса, передает zakon.kz со ссылкой на ВВС.

Маргарита рассказала, что в тот момент они с бабушкой сажали картошку.

Фото: "Московский комсомолец"

Бабушка делала луночки а я просто помогала - бросала картошечку в лунки. Через некоторое время я обернулась в поле и увидела - что-то оранжевое, красивое, непонятно что. Шел к нам навстречу. Бабушка испугалась, взяла меня за руку и мы хотели убежать в сторону дома. Говорит: "Мамаша, стойте! Я свой". Я бабушке сказала: "Остановись, послушай. Говорит по-русски. Человек, наверное", - рассказала Маргарита.

Журналист британской корпорации спросил, что было самым запоминающимся у этого космонавта, стоявшим перед ней.

Конечно, улыбка. И голос такой добрый. Бабушка спросила: "Откуда ты, на чем". Он говорит: "Я на корабле". Она сказала: "Тут воды близко нету, какой корабль?". Он говорит: "Я с неба". Я считаю, что в жизни мне очень повезло, что я оказалась первой, что я оказалась на этом поле, сажала картошку с бабушкой. И я очень горжусь тем, что именно наш советский космонавт спустился к нам с небес, - сказала Маргарита.

Первый полет человека в космос состоялся 60 лет назад, 12 апреля 1961 года. Он длился 108 минут. Ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту. "Восток-1" совершил оборот вокруг Земли и приземлился в Саратовской области.

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