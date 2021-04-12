В Бразилии строят еще одну статую Христа

Приложение zakon.kz
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Идея принадлежит мэру города Энкантадо, который умер в марте от осложнений COVID-19.
В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа, сообщает zakon.kz.
Как отмечает РИА Новости, второй монумент будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров больше, чем у Христа-Искупителя, - говорится в сообщении.
Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19.
Отмечают, что это сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.
Статуя Христа-Искупителя расположена на вершине горы Корковаду. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом.
В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.
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