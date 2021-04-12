Мать с двухлетней дочерью пропали в Алматы

Родные разыскивают пропавших с 9 апреля.

В Алматы пропала мать с двухлетней дочкой, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в Facebook.

Сообщается, что 9 апреля они вышли из дома по адресу Баишева, 114 в 15:00 за продуктами и не вернулись.

Любую информацию о местонахождении просили передать по номерам: +7 702 852 80 00 - Сархан, +7 707 252 61 00 - Инициативный проект Совет Общественной Безопасности.

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