В пеструю атласную униформу оденут женщин-милиционеров в Таджикистане

Форма пошита из атласа и адраса в национальном и европейском стилях.

В Таджикистане разработали новый дизайн милицейской формы для женщин (парадной и полевой), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Полевая форма для сотрудниц милиции похожа на камуфляж.

По данным МВД, форма пошита из атласа и адраса в национальном и европейском стилях. Модели разработаны дизайнерами Согдийской области.

В министерстве добавили, что варианты были представлены президенту Эмомали Рахмону, так как парадную и полевую форму для женщин-милиционеров утверждает глава республики. На данный момент форма пока не утверждена.

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