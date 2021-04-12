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В пеструю атласную униформу оденут женщин-милиционеров в Таджикистане

Фото: tj.sputniknews 12 апреля 2021, 15:36

Форма пошита из атласа и адраса в национальном и европейском стилях.

В Таджикистане разработали новый дизайн милицейской формы для женщин (парадной и полевой), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Таджикистан.

Полевая форма для сотрудниц милиции похожа на камуфляж.

По данным МВД, форма пошита из атласа и адраса в национальном и европейском стилях. Модели разработаны дизайнерами Согдийской области.

В министерстве добавили, что варианты были представлены президенту Эмомали Рахмону, так как парадную и полевую форму для женщин-милиционеров утверждает глава республики. На данный момент форма пока не утверждена.

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