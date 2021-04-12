Град и дождь. Прогноз погоды на 13 апреля в Казахстане 

Места по республике ожидается туман.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 13 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана по прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге, северо-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается осадки (снег, дождь). Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге – гроза, возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Акмолинской, Костанайской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами в Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юго-востоке Акмолинской – усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Павлодарской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, днем местами в Актюбинской, в отдельном районе Алматинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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