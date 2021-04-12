Назначен председатель правления АО "НИТ"

Им стал Ростислав Коняшкин.

Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества "Национальные информационные технологии", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО "ERP-Service "KazTransCom".

В 2011-2012 гг. — консультант проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom".

В 2012-2014 гг. — работал на различных позициях в АО "Astana Innovations". В 2014-2015 гг. — главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр".

В 2016 г. — гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В 2016-2017 гг. — менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу".

В 2017-2019 гг. — проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком".

В 2019-2020 гг. — руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab".

В 2020 г. — и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

С октября 2020 г и по настоящее время — заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.

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