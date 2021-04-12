Экономист предложил провести альтернативный анализ роста цен на продукты

Бороться следует не с ценами - экономический обозреватель.

Используемые госорганами механизмы для расчета инфляции могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых сетях, поэтому необходим альтернативный анализ ситуации, сообщил экономист, директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев, передает корреспондент zakon.kz.

С момента перехода на инфляционное таргетирование Казахстану не удается устойчиво снизить инфляцию. По итогам 2020 года инфляция составила 7,5%. Цены на продовольственные товары выросли на 11,3%, непродовольственные товары – на 5,5%, платные услуги – на 4,2%. Вклад роста цен на продовольственные товары в общую инфляцию составил более 60%, — сообщил Рахим Ошакбаев.

По его словам, рост цен на продовольственные товары во многом связан с удорожанием импорта продовольственных товаров из-за ослабления курса тенге.

Так, согласно его данным, в 2020 году в Казахстан было завезено продовольствия на $3 млрд, это больше, чем в 2015-2016 годах.

Экономист напомнил, что процесс расчета официального уровня инфляции предполагает наличие этапов и расчетов, которые могут приводить к искажению реальной ситуации и манипуляции с ценами.

В частности в обследование потребительских цен включаются города республиканского значения, областные центры и выборочный круг городов районного значения, учитывается готовность работников базовых объектов участвовать в обследовании, в выборку исследуемых цен входит 510 наименований товаров и услуг.

Также экономист добавил, что в обследовании включаются такие факторы, как определение весовых составляющих ИПЦ на основе структуры потребительских расходов домохозяйств, расчет индексов цен и средних цен.

В результате цены, используемые для расчета инфляции могут отличаться от реальных цен в магазинах и торговых сетях. До настоящего времени не проведена работа по определению ключевых факторов инфляции и поиску эффективных антиинфляционных инструментов. Расчеты по модели подтверждают выводы многих других исследований, что инфляция в Казахстане носит во многом немонетарный характер и связана с ослаблением курса тенге и импортом товаров первой необходимости. Вклад монетарных факторов в инфляцию не превышает 40%, — объяснил Рахим Ошакбаев.

Он отметил, что для выяснения более актуальной картины необходимо провести альтернативное измерение показателей инфляции на основе автоматического сбора данных розничных цен у торговых сетей и операторов фискальных данных.

Проводить регулярную оценку факторов инфляции, включая тарифы СЕМ, обменный курс, объем импорта, стоимость кредитования и др., и разработка комплекса мер по сдерживанию инфляции, — сказал Ошакбаев.

В свою очередь, экономический обозреватель Сергей Домнин отметил, что наблюдаемый в последние несколько месяцев рост цен на большую часть продовольственных товаров объясняется увеличением мировых цен.

Поскольку наша страна интегрирована в региональный и мировой рынки продовольствия, рост цен в мире переносится и на потребительские цены внутри страны, — подчеркнул экономист.

По его мнению, в первую очередь людям, принимающим решения на самом высоком уровне, необходимо отказаться от представления о росте цен как о некоем зле, с которым надо обязательно бороться, и цель в этой борьбе оправдывает средства.

Цены – это информация, которую политикам и управленцам необходимо корректно интерпретировать. В нашем случае – это информация о спросе на наши экспортные и отдельные импортные товары и о достаточности торгуемой продукции. Бороться следует не с ценами, а с теми последствиями, которые создает рост цен для наиболее уязвимых слоев населения. Инфляция – налог на бедных, и именно их необходимо поддерживать. У нас же чаще склоняются к тому, чтобы наказывать предпринимателей за якобы неконкурентные действия, используют административные рычаги давления, — объяснил Домнин.

Кроме того, он добавил, что чиновники пытаются управлять ценообразованием, пытаясь устанавливать уровни наценки и предельные цены. Они используют бюджетные ресурсы на поддержку не столько граждан, сколько отдельных производителей и торговых сетей через механизм льготных кредитов.

Экономист сообщил, что в работе профильных госорганов следует изменить систему управления закупками стабфондов, а также использовать более мягкие инструменты регулирования цен, которые не будут приводить к искажению ценообразования.

Прежде всего, следует усилить аналитическую составляющую в формировании резервов стабилизационных фондов, а также сделать более гибкой систему управления закупками этих фондов. Стабфонды – это значительный ресурс для влияния на продовольственную инфляцию, но используется он недостаточно эффективно. Второй момент – важно использовать мягкие инструменты регулирования цен, которые не приводят к искажению ценообразования. В том числе временные льготы по импортному и внутреннему НДС, экспортные пошлины. Наши госорганы охотнее прибегают к запретам и квотам, потому что эти инструменты проще, понятнее им и не требуют предварительного анализа. Третье – необходимо рассмотреть временные меры поддержки уязвимых слоев населения через доплаты к пенсиям и пособиям. Этот механизм предполагает адресность, поэтому больше шансов, что эти бюджетные расходы достигнут цели, — сказал Сергей Домнин.

Ранее на заседании правительства заместители акимов Атырауской и Жамбылской областей получили строгие выговоры за необоснованный рост цен на социально значимые товары.

По словам министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, в некоторых регионах до сих пор отмечается высокий рост цен на продукты. По состоянию на 6 апреля большего всего цены выросли в Жамбылской области - на 4,2% и Атырауской области - на 3,8%. Наименьший рост зафиксирован в Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях.

Учитывая это, первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов предложил объявить выговоры заместителям акимов двух регионов, отметив, что цены на социально-значимые товары не должны повышаться.

Предложение было поддержано премьер-министром.

Поддерживаю предложение Алихана Асхановича по наказанию в виде строгого выговора ответственных заместителей акимов Атырауской и Жамбылской областей за допущение необоснованного роста цен на социально значимые товары, - добавил Аскар Мамин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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