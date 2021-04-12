Кого будут вакцинировать в Костанайской области в первую очередь

Постановление санврача определяет контингент для вакцинации.

Главный государственный санитарный врач 12 апреля 2021 года подписал постановление "О дополнительных мерах по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Костанайской области", передает zakon.kz.

В частности, постановление определяет контингент, подлежащий вакцинации против коронавирусной инфекциции:

медицинский персонал инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы;

педагоги, интервьюеры для проведения национальной переписи населения;

участковые полицейские, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерств обороны, внутренних дел, Комитета национальной безопасности, Службы Государственной охраны РК, судебных органов;

персонал и контингент медико-социальных учреждений и персонал закрытых детских учреждений;

государственные служащие, граждане РК, являющиеся сотрудниками дипломатических, консульских учреждений, аккредитованных в Казахстане, члены национальных сборных команд;

персонал учреждений УИС;

персонал аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов;

студенты:

лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечнососудистой системы);

лица старше 65 лет;

работники производственных предприятий, фабрик, акционерных обществ, бизнес структур и др.;

сотрудники консалтинговых компаний, объединений, офисных организаций, банковских и финансовых структур и др.;

лица, находящиеся в учреждениях УИС (подследственные, обвиняемые, осужденные);

прочие лица (не вошедшие в перечень).

Постановление вступает в силу с момента подписания.

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