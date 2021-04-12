Днем Туркестан, ночью Афганистан - туркестанец пожаловался на стрельбу по окнам

Автор видео о стрельбе в Туркестане уже снял видео с извинениями в адрес полиции.

Житель Туркестана снял видео, где заявил, что в окна гражданина другой республики уже несколько дней кто-то стреляет из ружья, а полиция бездействует. Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в хулиганстве, передает zakon.kz.

102 вызвали - бесполезно. Днем Туркестан, ночью Афганистан. Несколько дней подряд неоднократно обстреливали вот это окно. Смотрите, более 17 пулевых отверстий. (...) Сотрудник полиции пришел спустя 40 минут. Он более получаса сидел стрелял, чувствуя безнаказанность. Здесь проживает гражданин другой республики, - говорит автор видео, которое распространили в социальных сетях.

В полиции Туркестанской области сообщили, что информация о хулиганстве поступила 9 апреля. Прибыв на место, полицейские изъяли в квартире несколько камней и пуль от пневматического оружия. Хозяин дома и квартирант отказались писать заявление, сославшись на то, что не имеют ни к кому претензий. Однако полиция начала досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Сегодня, 12 апреля полиция задержала подозреваемого в хулиганстве. Им оказался местный житель. У него изъяли пневматическое ружье, которое по законодательству РК не относится к категории огнестрельных и не требует специального разрешения на ношение и хранение.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, автор видео о стрельбе в Туркестане снял видео с извинениями в адрес полиции. Он заявил, что все был сказано на эмоциях.

Я не ожидал, что мое видео наберет резонанс в соцсетях. Приношу свои извинения. 9 апреля я обратился на пульт полиции по совершению преступления. Полиция согласно своего устава приехала вовремя, в течение 10 минут. В данное время ведутся все следственные действия по защите моих конституционных прав, - сказал он.

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