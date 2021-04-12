В Казахстане усилится поддержка агропромышленного комплекса

Любые домыслы и беспокойства напрасны - Мурат Дарибаев.

С марта холдинг "Байтерек" начал выполнять функции ликвидированного холдинга "КазАгро", а также принял под свое крыло его бывшие дочерние организации - Аграрную кредитную корпорацию, КазАгроФинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства.

Чего ждать аграриям от этой реформы, проведенной по поручению Президента, и как получать поддержку в новых реалиях, корреспонденту zakon.kz рассказал Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Мурат Дарибаев.

- Мурат Аманкельдиевич, ликвидация специализированного отраслевого холдинга "КазАгро" вызвала беспокойство у фермеров. Занятые в сельском хозяйстве люди не знают, каким образом теперь государство будет помогать аграриям. Можете ли вы рассказать о политике холдинга "Байтерек" по поддержке сельского хозяйства?

- Любые домыслы и беспокойства напрасны. Все меры поддержки, которые ранее оказывали дочерние компании холдинга "КазАгро" – АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК), АО "КазАгроФинанс" (КАФ) и АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" (Фонд) - будут продолжены. Наравне с преемственностью в реализации мер поддержки холдингом "Байтерек" проводится работа по корректировке Стратегии развития на 2014-2023 годы, куда будут включены цели, задачи и стратегические показатели по развитию сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции. Это позволит системно закрепить роль холдинга "Байтерек" как ключевого драйвера развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

На базе холдинга созданы два специализированных департамента по управлению сельскохозяйственными активами и мониторингу проектов. На работу приняты опытные профессиональные сотрудники холдинга "КазАгро". Более того, в состав топ-менеджмента "Байтерека" введены руководители с управленческим опытом работы в "КазАгро" и его дочерних компаниях.

Таким образом, накопленные годами багаж знаний и компетенция холдинга "КазАгро" будут задействованы в холдинге "Байтерек" и направлены на дальнейшее развитие и совершенствование мер поддержки субъектов АПК, в том числе посредством развития автоматизации процессов кредитования и лизинга.

- В состав холдинга "Байтерек" вошли три специализированные института развития в сфере сельского хозяйства – АКК, КАФ, Фонд. С какими активами они пришли к вам?

- Несмотря на пандемию и карантинные ограничения, переданные в "Байтерек" дочерние компании ликвидированного холдинга "КазАгро", обеспечили в 2020 году валовый объем финансирования АПК в сумме 445,7 млрд тенге. Совокупная численность конечных заемщиков трех компаний превышает 80 тыс. единиц. При этом свыше 95% всего объема финансирования получили субъекты малого и среднего бизнеса.

- Чем занимаются эти дочерние компании?

- У каждой компании свои задачи. К примеру, Аграрная кредитная корпорация содействует устойчивому развитию АПК, формируя доступную и эффективную систему финансирования с помощью вовлечения частных финансовых институтов. АКК является основным финансовым оператором программ развития сельского хозяйства и реализует их с помощью программ кредитования, предоставляемых через финансовые институты (кредитные товарищества, МФО, БВУ, лизинговые компании), а также посредством прямого кредитования инвестиционных проектов АПК и весенне-полевых и уборочных работ.

АКК, в свою очередь, предоставляет займы для организации производства, хранения и переработки сельхозпродукции. В приоритете - создание сети молочно-товарных ферм, птицефабрик мясного направления, интенсивных садов, теплиц, развитие систем орошения и так далее. Финансирование осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников, в том числе за счет ранее выделенных средств Нацфонда РК и программы "Экономика простых вещей".

По инвестиционным проектам в среднем ставка кредитования составляет в зависимости от источника фондирования 5-7% с учетом субсидирования и предоставляется на срок до 12 лет. На проведение посевной и уборочной кампаний займы выдаются по ставке от 1,5%, но не более 5% на конечного заемщика.

Проекты, поддерживаемые АКК, помогают казахстанскому АПК самостоятельно производить сельхозпродукцию, что позволяет Казахстану быстрее отказываться от ввоза сельхозпродукции из заграницы. К тому же, увеличение объемов выпускаемой отечественной продукции поможет наладить экспорт в другие страны.

КазАгроФинанс предоставляет фермерам в лизинг сельхозтехнику и оборудование. Доля КАФ на рынке лизинга в АПК составляет 90%. Только за 2020 год по программам КАФ фермеры закупили свыше 6 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. Ставка вознаграждения по лизингу сельхозтехники с учетом субсидирования составляет до 7%, срок лизинга достигает 10 лет.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства же является основным оператором по микрокредитованию в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек". Фонд выдает микрокредиты для начинающих предпринимателей, малого бизнеса в сельской местности.

Льготные микрокредиты Фонда, выдаваемые по ставке не более 6% на срок до 6,5 лет, позволяют участникам Госпрограммы "Енбек" начать свой малый бизнес в разных сферах деятельности. Кроме того, за счет собственных средств Фонд финансирует проекты малого бизнеса в сельском хозяйстве на срок до 10 лет.

Помимо микрокредитования, Фонд предоставляет гарантии по кредитам, выдаваемым кредитными товариществами и микрофинансовыми организациями по госпрограмме "Енбек", что позволяет получать займы тем участникам этой госпрограммы, которые не имеют достаточного залогового обеспечения. В 2020 году Фондом также была запущена новая программа гарантирования кредитов от банков второго уровня для субъектов АПК. Ее цель - повышение доступности банковского кредитования в АПК за счет частичного покрытия кредитных рисков.

- Спасибо интервью!

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