Круглый стол по проекту "Морские судоходные каналы" проведет NCOC

Дата, время будут объявлены позднее.

Компания NCOC планирует провести в ближайшее время открытый круглый стол по проекту "Морские судоходные каналы" для обсуждения интересующих вопросов с заинтересованными сторонами.

В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией в регионе, NCOC предлагает провести круглый стол в режиме онлайн на площадке независимой организации - Жайык-Каспийский Орхусский Центр, - говорится в сообщении.

Дата, время и детали онлайн мероприятия будут объявлены дополнительно.

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