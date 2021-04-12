Круглый стол по проекту "Морские судоходные каналы" проведет NCOC

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Дата, время будут объявлены позднее.
Компания NCOC планирует провести в ближайшее время открытый круглый стол по проекту "Морские судоходные каналы" для обсуждения интересующих вопросов с заинтересованными сторонами.
В связи с ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией в регионе, NCOC предлагает провести круглый стол в режиме онлайн на площадке независимой организации - Жайык-Каспийский Орхусский Центр, - говорится в сообщении.
Дата, время и детали онлайн мероприятия будут объявлены дополнительно.
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