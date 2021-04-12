Бари Алибасов стал "овощем"

Его сын думает, что в его организме произошла мутация.

Потеря памяти, травма позвоночника сделали из музыкального продюсера Бари Алибасов овоща, сообщает zakon.kz.

По словам его младшего сына, он не может себя обслуживать и ходит под себя. Лечение не помогает. Алибасов-младший меняет ему подгузники.

Лучшие специалисты по реабилитации не смогли полностью восстановить здоровье продюсера, - рассказывает сын.

По информации ФедералПресс, на состоянии музыканта сказалось и то, что долгое время он жил близ Семипалатинска, где проводят ядерные испытания. Его сын думает, что в его организме произошла мутация.

У него восстанавливается память, но через 15 минут обнуляется вновь. Приходится объяснять все заново, - рассказывает Алибасов-младший.

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