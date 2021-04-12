Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука"

Серафиме Холиной было 97 лет.

В Москве умерла актриса Серафима Холина, сообщает zakon.kz.

Звездный час актрисы Серафимы Холиной пробил в тот момент, когда она снялась у Леонида Гайдая в фильме "Бриллиантовая рука". Там она исполнила роль ведущей показа мод и навсегда врезалась в память миллионов зрителей со своими фразами "Брюки превращаются в элегантные шорты" и "Пляжный ансамбль мини-бикини — 69".

Серафима Васильевна играла в театре и была профессиональной актрисой озвучки — ее голосом герои говорят в более чем 30 фильмах.

По информации телеграм-канала Mash, актрису нашла мертвой в собственной квартире ее дочь. Актрисе было 97 лет.

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