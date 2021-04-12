Замакима Костанайского района осудили к 5,5 годам

Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

Заместителю акима Костанайского района вынесли приговор. Его признали виновным в превышении полномочий и приговорили к 5,5 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

12 апреля Костанайский райсуд вынес приговор в отношении заместителя акима Костанайского района С. по статье "превышение власти или должностных полномочий".

В пресс-службе Костанайского облсуда сообщили, что заместитель акима района С., являясь председателем земельной комиссии, с апреля по август 2020 года под разными предлогами отказывал директору ТОО "Ремдортехник" С. в праве временного землепользования. Хотя у директора была лицензия на добычу песка в месторождения "Сафроновское" Костанайского района.

Впоследствии заместитель акима вынудил директора согласиться финансировать заведомо невозможную газификацию части улиц села Заречное, которое расположено рядом с месторождением, как условие для выдачи земельного участка. При этом, определил фирму подрядчика, которой директор передал около 11 млн тенге.

Смягчающими обстоятельствами было признано наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающим обстоятельством стало то, что подсудимый нарушил принятую им присягу.

В итоге суд признал заместителя акима Костанайского района виновным и приговорил его к 5,5 годам в колонии средней безопасности, с пожизненным лишением занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!