Еще одна гибель афроамериканца вызвала протесты в Миннесоте

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В городе ввели комендантский час.
В Бруклин-Сентер (штат Миннесота) около 500 человек вышли на протесты, сообщает zakon.kz.
Это произошло после того, как 11 апреля полицейский при задержании застрелил 20-летнего афроамериканца Данте Райте.
По данным местной газеты, полиция при разгоне протестующих использовала газ и резиновые пули.
Автомобиль Райте был остановлен за нарушение правил дорожного движения.
Когда нарушитель отказался подчиняться требованиям стражей порядка, один из полицейских выстрелил в него. После этого молодой человек проехал на машине некоторое расстояние и врезался в другую машину. Он скончался, - отмечает "Коммерсант".
Из-за этого происшествия несколько сотен человек собралось у здания городской полиции. Протестующие покрыли граффити вывеску с названием учреждения и скандировали имя застреленного мужчины.
Демонстранты разбили лобовые стекла двух патрульных машин.
После чего полиция применила слезоточивый газ, светосигнальные устройства и резиновые пули. В городе ввели комендантский час.
Год назад в США произошел громкий скандал после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Видео с задержанием разошлось в интернете и стало поводом для беспорядков по всей стране.
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