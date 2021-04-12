Еще одна гибель афроамериканца вызвала протесты в Миннесоте

В городе ввели комендантский час.

В Бруклин-Сентер (штат Миннесота) около 500 человек вышли на протесты, сообщает zakon.kz.

Это произошло после того, как 11 апреля полицейский при задержании застрелил 20-летнего афроамериканца Данте Райте.

По данным местной газеты, полиция при разгоне протестующих использовала газ и резиновые пули.

Автомобиль Райте был остановлен за нарушение правил дорожного движения.

Когда нарушитель отказался подчиняться требованиям стражей порядка, один из полицейских выстрелил в него. После этого молодой человек проехал на машине некоторое расстояние и врезался в другую машину. Он скончался, - отмечает "Коммерсант".

Из-за этого происшествия несколько сотен человек собралось у здания городской полиции. Протестующие покрыли граффити вывеску с названием учреждения и скандировали имя застреленного мужчины.

Демонстранты разбили лобовые стекла двух патрульных машин.

После чего полиция применила слезоточивый газ, светосигнальные устройства и резиновые пули. В городе ввели комендантский час.

Год назад в США произошел громкий скандал после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Видео с задержанием разошлось в интернете и стало поводом для беспорядков по всей стране.

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