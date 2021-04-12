После критики Токаева трассы в Казахстане приведут в порядок 

Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию госсредств.

В АО "НК "ҚазАвтоЖол" ответили на критику Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает zakon.kz.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев раскритиковал дороги в стране. По словам Президента, состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств.

Председатель Правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Улан Алипов дал поручения руководителям подрядных организаций, представителям авторского и технического надзоров в срок до 1 июня обеспечить устранение всех выявленных дефектов на реализуемых и гарантийных участках республиканских трасс.

В случае необходимости применять строжайшие меры к организациям и специалистам, не отвечающим современным стандартам качества исполнения работ, предусмотренные договорными обязательствами, административными и уголовным законодательством, - сказал он.

Улан Алипов поручил строго контролировать осуществление входного контроля всех материалов используемых в строительстве и ремонте автодорог, техническому надзору постоянно присутствовать на объектах, отслеживать каждый технологический процесс, а так же контролировать соответствие выполненных работ утвержденной проектно-сметной и нормативно-технической документации.

Подрядным организациям поручено принять меры по усилению ответственности специалистов среднего звена, в частности тех, кто участвует в выполнении технологических процессов, а также применять строжайшие меры специалистам, не отвечающим современным стандартам качества исполнения работ, - заявил Улан Алипов.

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