Ценники на АЗС Казахстана стремятся вверх

С 2016-го года розничные цены на бензин и дизельное топливо находятся в свободном плавании.

В последние недели утро большинства казахстанцев начинается с новостей об изменении ценников на бензин на казахстанских АЗС. Многие уже привыкли к ежедневному росту цены. Эксперт нефтегазовой сферы Ерлан Жаукин из собственного опыта отвечает на вопросы - что, как и почему.

Жаукин отмечает, что он не "эксперт с дивана", а непосредственный участник рынка.

Последние 15 лет проработал как в переработке нефти, так и в оптовом и розничном бизнесе – так сказать полный кейс "down-stream". Так что, что о топливном бизнесе могу говорить, исходя из собственного практического опыта. Не стану вдаваться в аналитику цифр, цен и экономических моделей. Об этом уже очень много сказано, написано и опубликовано как мной, так и рядом наших аналитиков и экономистов, - отметил он.

По его словам, государство на протяжении 25 лет регулировало розничную цену на АЗС.

До 2011 года это осуществлялось административными методами. В 2011-2016гг. существовала формула предельной розничной цены на нефтепродукты, на которые распространяется государственное регулирование цен. В то время это были бензины Аи-80, Аи-92 и дизельное топливо. Должен отметить, что формула была настолько объективной и интегрированной в мировую экономику, что население так ни разу и не увидело объективных розничных цен на "стеллах" АЗС.

С 2016-го года розничные цены на бензин и дизельное топливо находятся в свободном плавании. Государство, в лице антимонопольных органов оказывает достаточные меры воздействия на топливный бизнес и это оказывает должные меры. Розничные цены находятся в достаточно комфортном для потребителя коридоре. Но постоянное давление на бизнес и занижение реальной стоимости товара ведет к "убиванию" бизнеса.

В итоге что мы получили? В период высоких мировых цен на нефть, нефтяники молча исполняли поставленные Правительством страны задачи по сдерживанию оптовых и розничных цен. До определенного момента позиция нефтяников "зарабатываем на экспортных рынках и субсидируем внутренний рынок" позволяла нефтяникам развивать производство, инвестировать в будущие проекты и нести социальную нагрузку по сдерживанию внутренних цен. Сегодня нефтяная отрасль в ином положении. Экспортных объемов сырья уже не так много, потребности внутреннего рынка после завершения модернизации НПЗ значительно выросли. Доходы от экспорта нефти уже на протяжении нескольких лет не обеспечивают покрытие убытков от поставок нефти на внутренний рынок, - уточняет эксперт.

В начале марта Жаукин уже давал прогнозы, что розничная цена бензина Аи-92 выйдет на горизонт 170-175 тг/литр. Сегодня в большинстве регионов страны уже такие цены.

По моему мнению это не предел цены. И дело здесь не в ограниченности собственных ресурсов бензина. На сегодня запасов топлива в стране достаточно для внутреннего потребления. Много говорится о перетоке топлива в Россию. Прецеденты есть, но бензин сегодня вывозится в Россию не вагонами, и не бензовозами. Но и это не основной фактор роста цены на бензин, - добавил он.

Основной фактор – это рынок и рыночные отношения. Неоднократно объявлялось о необходимости прозрачности и транспарентности на топливном рынке. Рынок хотел увидеть правильную цену на бензин. На протяжении последних 9 лет Правительством страны и участниками рынка велась работа по выведению торговли нефтепродуктами на биржу.

31-го марта 2021г. проведены первые в истории современного Казахстана торги бензинами Аи-92 и Аи-95 на биржевой площадке.

Уже проведены 6 торговых сессий по реализации бензинов Аи-92 и Аи-95 производства АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП с поставкой в апреле текущего года.

Продавцами выступили крупнейшие поставщики нефти на НПЗ РК, кто на протяжении долгих лет сдерживал рост оптовых цен. Что мы увидели? За 6 торговых сессий оптовая цена бензина Аи-92 выросла на 30%. Никаких спекуляций. Полный доступ для всех участников рынка. Продавец не видит покупателя, покупатель не знает у кого приобретает.

Какой прогноз цены я могу дать теперь? Итоги торгов показали более или менее рыночную стоимость товара. Сможет ли теперь крупный поставщик нефти сдерживать цену на свой товар, если рынок может и готов покупать его товар по более высокой цене? Обоснованно ли будет доказывать нефтянику, что его нефть, которую он передает на переработку на НПЗ стоит не 8-10 долларов за баррель, а как бы дороже? - задает вопросы эксперт.

Вернемся к прогнозу цены на бензин Аи-92. Торги с поставкой бензина в апреле еще не завершены. Диапазон стоимости бензина Аи-92 на текущих сессиях биржевых торгов составляет 217 000 – 234 000 тг/тн в зависимости от производителя. Сразу отмечаю, что стоимость транспортировки от НПЗ не включается в цену. Цена сформирована на станции отгрузки завода-изготовителя. Говоря языком литров цена бензина на бирже составила 160 -173 тг/литр. Как это скажется на ценнике на АЗС?

Стоимость доставки топлива в регионы страны, его хранение на нефтебазах составляет от 9 до 20 тг/литр в зависимости от удаленности от НПЗ. К примеру, расходы по транспортировке топлива с Атырауского НПЗ до нефтебазы в Атырауской области составляют 5 тг/литр, а до нефтебазы в Костанайской области – 16 тг/литр. Помимо этого, розничный реализатор несет расходы постоянные расходы по содержанию АЗС, выплате зарплат персоналу, доставке топлива от нефтебазы до АЗС, обслуживанию банковских займов), что составляет 15-16 тг/литр, у кого-то текущие расходы могут быть и выше, - разъясняет Жаукин.

Что мы получаем в итоге:

Себестоимость 1 литра бензина для заправки, расположенной в Атырауской области составит около 185 тг/литр, а для заправки в Костанае – 196 тг/литр. И в этих ценах не предусмотрена какая-либо маржа розничной сети.

Фактически, сейчас можно определить объективную стоимость казахстанского бензина Аи-92 в диапазоне 190 – 200 тг/литр в зависимости от региона.

Говоря, что рост цены на бензин отразится на ценах на все остальные товары и услуги, то давайте посчитаем:

- при стоимости 1 литра бензина Аи-92 150 тг/литр и имея автомобиль с емкостью бака 40 литров, потребитель заправлял полный бак на 6 000 тг;

- при стоимости бензина на уровне 200 тг/литр, такой же объем топлива будет стоить 8 000 тг.

На сегодня увеличение расходов потребителя на 40-литровом баке составляет около 2 000 тг.

Говоря о существенном влиянии роста стоимости бензина на рост товаров народного потребления стоит обратить внимание на изменение стоимости услуг внутригородских грузоперевозок – около 2000 тг на бак автомобиля или около 2 тенге на 1 килограмм перевозимой продукции, - добавил Жаукин.

Экономика страны работает не на бензине, а на дизельном топливе:

- железнодорожные перевозки эксплуатируют дизельное топливо;

- крупные промышленные предприятия – дизельное топливо;

- общественный транспорт – дизельное топливо и газ;

- сельское хозяйство, ежегодно получает дизельное топливо по льготным ценам.

- продукты питания и прочие товары, транспортирующиеся между регионами перевозятся на большегрузах ("фурах"), чьи двигатели работают на дизельном топливе.

Кто использует бензин?

- служебный и личный транспорт населения;

- внутригородское перемещение товаров по маршруту склад – магазин, хотя уже достаточное количество транспорта переведено на газ;

- услуги такси.

То есть говорить о грандиозном влиянии цены бензина на инфляционные процессы не вполне объективно, а цена литра дизельного топлива на сегодня хоть и является заниженной и не рыночной, но держится в управляемых горизонтах, - заключил эксперт.

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