Более 2000 дефектов устранено на дорогах Алматы

Ежедневно для выполнения работ задействованы более 400 рабочих.

В настоящее время по улично-дорожной сети Алматы масштабно проводятся работы по текущему ремонту, сообщает zakon.kz.

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 203 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 22 000 м2 покрытия, поднято 588 люков и решеток, рихтовка и выправление 945 п.м. бортовых камней, - отметили в акимате.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

По состоянию на 12 апреля т.г. планируется производство ремонтных работ на 26 улицах города:

1)Пр.Рыскулова 2)Ул.Жансугурова3)Ул.Ратушного4)Ул.Жанкожа батыра5)Ул.Набережная6)Ул.Байтенова7)Мкр.Бурундай, ул.Барыс8)Пр.Достык9)ВОАД10)Мкр.Жулдыз11)Ул.Дегдара12)Ул.Папанина13)Ул.Какишева14)Ул.Сланова15)Ул.Калмыкова16)Ул.Тажиева17)Мкр.Алтын бесик18)Ул.Жубанова19)Мкр.Атамекен20)Ул.Сулейменова21)Ул.Розыбакиева22)Ул.Навои23)Ул.Айтеке Би24)Ул.Байтурсынова от Курмангазы25)Ул.Жумалиева26)Ул.Досмухамедова

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