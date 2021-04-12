В одном из районов Алматинской области выставили блокпосты

Блокпосты будут работать с 8 утра до 20 вечера.

В Коксуском районе Алматинской области установлены 9 блокпостов на въезде выезде в/из сельских округов, сообщает zakon.kz.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области отметили, что это связано с увеличением числа заболевших коронавирусом.

В районе за апрель месяц увеличилась заболеваемость коронавируса до 128 случаев, в марте текущего года было зарегистрировано 85 случаев. За последние сутки зарегистрировано 12 случаев КВИ, темп прироста составил 1,9%, - отметили в ведомстве.

Решением районного штаба межведомственной комиссии были установлены 9 блокпостов на въезде выезде в/из сельских округов с 8 утра до 20:00 вечера.

В работе блокпостов задействованы сотрудники Районных отделов полиции и специалисты местных исполнительных органов. Блокпосты были поставлены с целью дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекции на территории района, - уточнили в пресс-службе.

Видео с блокпостами было опубликовано на странице taldykorganec.insta.

В Алматинской области вернули блокпосты. Коксуский район. 12 апреля 2021 год, - говорится в сообщении.

В полиции области добавили, что передвижение по району не ограничат.

Под контроль возьмут лишь людей, пересекающих блокпосты с других регионов. По словам специалистов, это вынужденная мера, - резюмировал начальник Коксуского РОП, подполковник полиции Рамиль Гимадиев.

Блокпосты пока выставлены для профилактического характера. Проверяются только приезжие с соседних областей.

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