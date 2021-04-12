Imanbek поразил резидентов Comedy Club и записал для них ремикс

Павел Воля по особенному представил нашего соотечественника.

Первый в истории казахстанец, получивший "Грэмми", диджей и продюсер Иманбек Зейкенов (Imanbek) стал гостем шоу Comedy Bar, сообщает zakon.kz.

Comedy Bar – это шоу, куда приходят гости до сьемок в Comedy Club.

Павел Воля по особенному представил нашего соотечественника. Также Imanbek вместе с резидентами шоу записал ремикс.

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