Imanbek поразил резидентов Comedy Club и записал для них ремикс

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Павел Воля по особенному представил нашего соотечественника.
Первый в истории казахстанец, получивший "Грэмми", диджей и продюсер Иманбек Зейкенов (Imanbek) стал гостем шоу Comedy Bar, сообщает zakon.kz.
Comedy Bar – это шоу, куда приходят гости до сьемок в Comedy Club.
Павел Воля по особенному представил нашего соотечественника. Также Imanbek вместе с резидентами шоу записал ремикс.
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