Эпидситуация продолжает ухудшаться в Алматы

Об этом сообщила представитель управления общественного здоровья города.

Дефицита коечных мест в инфекционных стационарах Алматы нет. Об этом на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций сообщила представитель управления общественного здоровья города, директор высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева, сообщает zakon.kz.

Сегодня 59% коек в инфекционных больницах заняты, в них находятся 3872 пациента, а всего коек 6100. В Алматы на амбулаторном лечении находятся 6011 пациентов, из тих 1150 бессимптомные. Причем еще в начале зимы в городе насчитывалось 500 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Другими словами, эпидемиологическая ситуация ухудшается.

В связи с этим, по словам Султангазиевой, медицинскими работниками и санитарными врачами проводится широкомасштабная профилактическая работа, в городе работают мониторинговые группы из числа сотрудников акимата, палаты предпринимателей "Атамекен", полицейских.

Кроме того, в Алматы создан Центр анестезиологии и реанимации, в состав которого входит профессорско-преподавательский состав медицинских университетов. Мобильная группа из числа научных работников выезжает во все инфекционные стационары, помогает осматривать пациентов, корректирует лечение и оказывают дистанционную помощь врачам.

Представитель УОЗ Алматы добавила, что в настоящее время населению не стоит переживать о наличии вакцин в городе, на всех прививочных пунктах ее достаточно.

В Алматы доставлено 175 250 доз первого компонента, 59 650 - второго компонента вакцины от коронавируса. Узнать местонахождение прививочного пункта можно на сайте управления общественного здоровья, а также по телефонам 3000-505 и 1312. Также по этим номерам стоит звонить в случае повышения температуры после прививки.

По словам Светланы Султангазиевой, на сегодняшний день в Алматы работает около 200 прививочных пунктов, из них 74 при городских поликлиниках, остальные развернуты на объектах культуры, на базе торгово-развлекательных центров, рынках и школах. Всего же для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов.

По ее данным, за прошедшую субботу (10 апреля) в Алматы вакцинированы 11 тыс. человек, в воскресенье (11 апреля) - 6140 жителей мегаполиса. С начала вакцинации с 1 февраля текущего года прививку от коронавируса получили 75 660 человек, из них оба компонента получили 14 800 человек.

Информация о вакцинированных жителей в разрезе районов города:

Алатауский район - 5590 человек;

Алмалинский район -16 665 человек;

Ауэзовский район - 11 560 человек;

Бостандыкский район - 15 250 человек;

Жетысуйский район - 2685 человек;

Медеуский район - 10 495 человек;

Наурызбайский район - 4355 человек;

Турксибский район - 9060 человек.

В настоящее время прививочные пункты Алматы не испытывают кадровый дефицит. В прививочных пунктах ежедневно задействованы более 1700 медицинских работников. Кроме этого, в помощь штатным сотрудникам направлены волонтеры из числа студентов медицинских вузов и колледжей, также в пунктах дежурят преподаватели медицинских учебных заведений, интерны. пояснила представитель УОЗ

Отмечается, что все медработники, допущенные к вакцинации, имеют сертификаты среднего медицинского персонала.

Более 700 студентов обучены и подготовлены, работают в прививочных пунктах, расположенных на базе ТРЦ и рынках, под руководством опытных медсестер и врачей. Те же, кто этот допуск не имеет, работают в качестве регистраторов и вносит данные привитых в базу.

С прошлой недели алматинцы могли записаться на вакцинацию посредством платформы Электронного правительства или через мобильное приложение eGov mobile. Как только заявка от жителя поступает, с ней работают сотрудники поликлиник, которые отрабатывают ее и вносят в график вакцинации, направляя приглашение в виде СМС-оповещения.

9 апреля в Департаменте санэпидконтроля сообщили, что в настоящее время в Алматы продолжается третья волна эпидемии.

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