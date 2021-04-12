Новый дорожный знак появился на дорогах Алматы

Об этом сообщили в управлении городской мобильности.

Электронный дорожный знак с переменной информацией появился на дорогах Алматы, сообщает zakon.kz.

В пресс-службе управления городской мобильности уточнили, что его установили в экспериментальных целях на одном перекрестке города - на светофорном объекте "Талгарский тракт – ул. Хан Тенгри".

Режим работы дорожного знака с переменной информацией: с 06:00 до 11:00 на нем будет указано, что можно двигаться прямо, с 11:00 до 06:00 - прямо или налево.

В ведомстве отметили, что данный знак выполнен с применением SMD LED-технологий, и позволяет отображать цветное изображение дорожных знаков с высокой четкостью, что исключает ошибку при восприятии знака водителями.

Нужное изображение дорожного знака выводится специальным электронным блоком по времени суток (по программе) или согласно транспортной ситуации дистанционно из управляющего пункта АСУДД. (...) После тестирования новое техническое средство регулирования будет рекомендовано для широкого внедрения на улично-дорожной сети города, для обеспечения работы гибких (интеллектуальных) режимов управления на сложных транспортных узлах, - говорится в сообщении.

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